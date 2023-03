Arabia Saudita: tasso di disoccupazione tra sauditi tocca il valore più basso dal 1991

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione tra i cittadini dell’Arabia Saudita è sceso all’8 per cento nel quarto trimestre del 2022, in calo rispetto al 9,9 per cento dei tre mesi precedenti. È quanto emerge dai dati di un sondaggio dell’Autorità generale per le statistiche (Gastat). Come evidenzia il quotidiano saudita “Arab news”, si tratta del tasso più basso mai registrato dal 1991. L’Autorità ha poi precisato che il tasso di disoccupazione generale, che include anche i cittadini stranieri, ha raggiunto il 4,8 per cento nell’ultimo trimestre dello scorso anno, anche in questo caso in diminuzione rispetto al 5,8 per cento del trimestre precedente. L’obiettivo del Regno è di raggiungere un tasso di disoccupazione del 7 per cento entro il 2030. Il tasso di disoccupazione complessivo comprende gli stranieri residenti nel Regno, che nel 2021 costituivano poco più di un terzo della popolazione totale, la maggior parte dei quali ha bisogno di un contratto di lavoro per vivere nel Paese. Anche la partecipazione alla forza lavoro tra le donne è in aumento. La disoccupazione tra le donne saudite è scesa al 15,4 per cento negli ultimi tre mesi del 2022, rispetto al 20,5 per cento del trimestre precedente.(Res)