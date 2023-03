Etiopia: accordo di pace, pubblici ministeri ritirano accuse di terrorismo contro i leader tigrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri dell'Etiopia hanno annunciato il ritiro delle accuse penali nei confronti di alti leader civili e militari del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). In una dichiarazione diffusa oggi, il ministero della Giustizia ha affermato che la revisione rientra "nel contesto della giustizia di transizione" avviata dopo l'accordo di pace siglato dal governo e dai combattenti tigrini lo scorso 2 novembre a Pretoria. Nel luglio 2021 più di 60 figure di spicco del Tplf, tra cui il leader Debretsion Gebremichael e il portavoce Getachew Reda, erano stati accusati di terrorismo, così come le istituzioni legate all'organizzazione. Sempre nell'ambito dell'accordo di pace, la scorsa settimana il governo federale etiope ha accettato la nomina del portavoce del Tplf, Getachew Reda, come nuovo presidente dell'amministrazione regionale che verrà istituita secondo quanto concordato negli accordi di Pretoria, affermando che spetterà ora a lui formare un Consiglio esecutivo "inclusivo". (segue) (Res)