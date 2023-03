Etiopia: accordo di pace, pubblici ministeri ritirano accuse di terrorismo contro i leader tigrini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membro del comitato esecutivo del Tplf, Reda era stato proposto dal partito - il principale nella regione tigrina - come successore dell'attuale presidente Debretsion Gebremichael. La sua nomina aveva sollevato dubbi negli analisti per il ruolo molto attivo svolto da Reda nei due anni di conflitto nel nord etiope, ma la decisione - presa ieri - da parte del parlamento etiope di rimuovere il Tplf dalla lista nera governativa degli enti e gruppi ritenuti terroristi ha aperto la strada alla sua conferma. La rimozione, annunciata dalla Camera dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del parlamento etiope), è un prerequisito per la partecipazione del Tplf all'imminente istituzione di una nuova amministrazione ad interim del Tigrè, prevista dall'accordo di pace siglato a Pretoria lo scorso 2 novembre. (Res)