Roma: Tagliavanti (Cciaa), congratulazioni a Chevallard eletto presidente Confcommercio

24 luglio 2021

- Il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in una nota esprime "le mie più vive congratulazioni e quelle della Camera di Commercio ad Andrea Chevallard eletto presidente di Confcommercio Roma. La sua competenza e professionalità sono quanto mai necessarie per affrontare le tante sfide importanti che la Capitale ha davanti. Tutte le associazioni di categoria e le Istituzioni sono chiamate a moltiplicare gli sforzi per contribuire allo sviluppo socio-economico della città. Confcommercio Roma, con la guida di Chevallard, sarà sicuramente protagonista di questo percorso", conclude.(Com)