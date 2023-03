Roma: a La Vaccheria incontro promosso da Eur spa "I cambiamenti in corso nel Municipio XI"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi l'incontro promosso dal Municipio IX e da Eur nella sede de La Vaccheria con l'obiettivo di raccontare "I cambiamenti in corso nel IX Municipio Roma Eur", come una sfida collettiva. L'incontro, a cui hanno partecipato amministratori, politici, imprenditori delle diverse realtà presenti nel IX Municipio, è stato diviso idealmente in tre parti con altrettanti nutriti panel. La prima parte "Municipio in movimento" ha raccontato il cambiamento in corso, attraverso visione e azione del territorio del IX Municipio di cui l'Eur è la porta d'accesso per chi giunge a Roma. Il panel a cui hanno partecipato l'assessore alle Attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli, il presidente di Eur Marco Simoni, il professore Fabrizio Toppetti dell'Università Sapienza di Roma è stato aperto dalla presidente del Municipio IX Titti Di Salvo che ha dichiarato: "I municipi devono essere i motori dello sviluppo locale per contribuire all'obiettivo di Roma, Capitale d'Italia e dell'innovazione. Come si declina l'obiettivo di essere motore dello sviluppo locale? Tre parole sono esplicative del come: fare rete, prossimità, identità". (segue) (Com)