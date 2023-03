Roma: a La Vaccheria incontro promosso da Eur spa "I cambiamenti in corso nel Municipio XI" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare rete, mettendo in rete imprese, attività produttive, organizzazioni sindacali, comitati di quartiere, associazioni. Fare rete valorizza le vocazioni del territorio, produttive e non solo industriali, ma nasce turistiche, di agricoltura di qualità. E fa emergere nuove vocazioni. Prossimità: parola chiave della rigenerazione urbana delle grandi capitali in Europa e nel mondo. Come: agendo sul decentramento dei servizi e sull'apertura di spazi da mettere a disposizione della comunità: per produrre idee, relazioni. Identità: questo Municipio è molto eterogeneo che ha bisogno di essere ricucito per acquisire fisionomia e riconoscibilità. La Vaccheria è il manifesto di questa scelta: si tratta di uno spazio culturale destinato ai giovani artisti che possono esporre gratuitamente per una parte e per all'altra parte a artisti di standing di levatura internazionale. Una scelta di successo: 19.637 persone sono venute da ogni parte di Roma e fuori. Soprattutto giovani. Il cuore del Municipio come motore dello sviluppo locale. Che è una sfida collettiva", ha concluso Di Salvo. (segue) (Com)