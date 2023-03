Roma: a La Vaccheria incontro promosso da Eur spa "I cambiamenti in corso nel Municipio XI" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il presidente di Eur Marco Simoni, ha tra le altre cose sottolineato che "Eur Spa è un'azienda in trasformazione che sta acquisendo un concreto profilo di moderna piattaforma di sviluppo urbano. Eur è concentrata sulle sue missioni: essere strumento di valorizzazione del patrimonio immobiliare, delle aree verdi e del lago e promozione della attrattività congressuale. I risultati già si vedono: primo, i lavori in corso per il restauro del Palazzo dei congressi segnano l'avvio tangibile dei tanti investimenti che nei prossimi 5 anni riqualificheranno tutto l'Eur, coniugando bellezza e sostenibilità. Secondo, Eur ha già assicurato per il 2023 oltre 270 giornate di eventi con una previsione di soli congressisti di 300.000 persone: il numero più alto mai registrato dall'apertura della Nuvola; terzo, superando definitivamente incertezze del passato, oggi Eur è una azienda robusta, nel 2023 chiuderà con un bilancio in equilibrio per la prima volta da tanti anni, restando per il futuro con la sua professionalità uno strumento importante a disposizione della città e del Paese". La seconda parte dell'evento è stata dedicata al contributo delle imprese e delle organizzazioni sindacali nella definizione della visione e della crescita del territorio. La terza ha riguardato i contribuiti delle diverse realtà presenti sul Municipio orientati allo sviluppo della vocazione naturale del territorio a distretto creativo. (Com)