Nigeria: servizi segreti denunciano "complotto" ordito per istituire governo ad interim

- La polizia segreta della Nigeria ha messo in guardia contro un presunto complotto ordito da politici "abusivi" per istituire un governo ad interim dopo il 29 maggio, quando il presidente Muhammadu Buhari lascerà l'incarico e consegnerà il potere al presidente eletto Bola Tinubu. In una nota, il Dipartimento dei servizi statali (Dss) ha avvertito che avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per fermare il piano, che ha definito “incostituzionale e punibile con la morte”. Il portavoce del Dss, Peter Afunanya, ha affermato che il dipartimento ha identificato coloro che stanno dietro al piano per "ostacolare" la democrazia e ha aggiunto che i pianificatori volevano sponsorizzare "infinite proteste di massa violente nelle principali città, per garantire una dichiarazione di stato di emergenza", e anche "ottenere pretestuose ingiunzioni giudiziarie" per ritardare le elezioni presidenziali, legislative e statali. Già precedenza il presidente eletto Tinubu aveva lanciato l'allarme su un presunto complotto di alcuni "attivisti offesi" per troncare il processo di transizione. I politici dell'opposizione, tuttavia, affermano che l'avvertimento del Dss abbia il solo scopo di intimidire i nigeriani e impedire loro di cercare un risarcimento giudiziario per le contestate elezioni del 25 febbraio., vinte da Tinubu ma contestate dai suoi principali sfidanti. (Res)