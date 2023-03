Superbonus: Cavandoli (Lega), polemiche opposizioni strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "non ha mai messo in dubbio che le agevolazioni edilizie abbiano rappresentato una spinta per l'economia, ma il superbonus non poteva essere una misura sine die, specie con le frodi e le iniquità sociali operate. Le polemiche delle opposizioni nelle ultime settimane sono solo strumentali e fuorvianti. Per non parlare del tentativo del Movimento cinque stelle di intestarsi vittorie emendative del centrodestra". Lo ha dichiarato la deputata della Lega Salvini premier, Laura Cavandoli, annunciando il voto favorevole del gruppo alla fiducia sul decreto legge in materia di cessione dei crediti. "Un grande lavoro di squadra della maggioranza ha portato alla proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 l'agevolazione per le unifamiliari, nonché la possibilità di cessione dei crediti maturati nel 2022 fino al 30 novembre 2023 grazie alla remissione in bonis - ha aggiunto la parlamentare -. Abbiamo anche confermato la deroga per gli edifici ricadenti nei comuni colpiti dai terremoti (da quello dell'Aquila del 2009 in poi) e per quelli colpiti dall'alluvione nelle Marche dell'autunno scorso. Siamo quindi intervenuti su alcune realtà più sensibili come le case popolari dello Iacp e le Onlus o organizzazioni di volontariato, che erano già state oggetto di proroga in legge di bilancio. Abbiamo accolto alcuni suggerimenti interpretativi da parte dell'ordine dei commercialisti per prevenire eventuali contenziosi. E, soprattutto, abbiamo approvato l'emendamento che allunga da quattro a dieci anni la rateizzazione dello sconto fiscale, consentendo così ad un maggior numero di contribuenti la possibilità di abbattere la propria imposta lorda con gli sconti fiscali, evitandogli alcuna perdita di denaro". L'esponente della Lega ha continuato: "Da ultimo, non meno rilevante, la possibilità per banche, intermediari finanziari e assicurazioni, che hanno esaurito la propria capienza fiscale, di utilizzare i crediti acquistati per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro da 10 anni per smaltire fino al 10 per cento dei crediti scontati annualmente. Questo ovviamente a partire dal 2028, un tempo sufficiente per permettere loro di compensare i crediti acquistati e senza creare nuovo debito pubblico. Ribadiamo l'importanza, ma anche la necessità, di questo decreto. E noi siamo consapevoli di avere la responsabilità - e la fiducia - di quel mondo imprenditoriale, delle libere professioni, di tanti contribuenti che hanno agito in maniera onesta e corretta nell'efficientare il proprio patrimonio immobiliare".(Rin)