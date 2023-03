Rigopiano: lettera figlia vittima a Meloni, presidente commossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ho portato la lettera che ha scritto mia figlia Gaia qualche giorno fa, che le ha detto soprattutto del dispiacere di non avere più la mamma da sei anni”. Lo ha detto Giampaolo Matrone, sopravvissuto alla strage di Rigopiano, dove ha però perso la moglie, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni, ha spiegato, “si è commossa appena gliel’ho data”. “L’ho vista molto vicina alla nostra situazione, e le abbiamo chiesto soprattutto di non fare come le precedenti istituzioni, che ci hanno accolto solo con una pacca sulla spalla”, ha concluso. (Rin)