Roma: giornata di incontri europei per Gualtieri, dai rifiuti alle scuole arrivano nuovi cantieri

- Giornata di incontri europei per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La mattinata si è aperta con un sopralluogo alla discarica di Malagrotta, insieme al commissario europeo all’Ambiente, Virginijus Sinkevičius, e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Chiusa nel 2013, la discarica di Malagrotta, a ovest della Capitale, è stata per anni il più grande sito di stoccaggio dei rifiuti d'Europa. Nel 2024 partiranno i cantieri per la messa in sicurezza, i quali termineranno nel 2027 grazie allo stanziamento di 250 milioni di euro da parte del governo italiano, a copertura delle spese che avrebbe dovuto sostenere il gestore del sito. "Stamattina siamo stati alla discarica di Malagrotta, chiusa dal 2013, richiederà un lavoro enorme di bonifica e messa in sicurezza. Ringrazio il governo per aver stanziato 250 milioni per la messa in sicurezza. La discarica di Malagrotta va bonificata ed è un esempio di quello che non si deve più fare. I cantieri partiranno a inizio 2024 ed entro il 2027 sarà messa in sicurezza", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)