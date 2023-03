Roma: giornata di incontri europei per Gualtieri, dai rifiuti alle scuole arrivano nuovi cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, nel primo pomeriggio, nella Sala degli Arazzi in Campidoglio, il sindaco ha siglato con la vicepresidente della Banca europea investimenti (Bei) Gelsomina Vigliotti, la lettera di presa d’atto dell’accordo tra Roma Capitale e la Bei per gli interventi del contratto istituzionale di sviluppo (Cis Roma) siglato a luglio 2022 da Roma Capitale con il governo per l’efficientamento energetico di oltre 200 edifici scolastici. "Sono contento che Roma faccia da capofila per una linea di credito da 150 milioni di euro con la Bei che ci consente di abbattere le emissioni delle scuole, un investimento positivo che ha bisogno di essere sostenuto. Sono interventi urgenti e importanti. La Bei non è abbastanza conosciuta ma è molto importante, ha un tasso più basso e consente finanziamenti a interessi vantaggiosi per gli enti che voglioni investire", ha spiegato il sindaco. E rispetto al rientro degli interessi della linea di credito, Gualtieri ha chiarito che "sono investimenti che hanno un beneficio energetico e apportano un risparmio per le casse comunali, quindi il finanziamento può essere ripagato con il risparmio energetico". Sulla base di questi presupposti, per il futuro, "ci piacerebbe lavorare con la Bei sull efficientemento energetico degli immobili pubblici e dei trasporti, c'è ovviamente da lavorare su orizzonte temporale ampio ma siamo sicuri che Roma ce la farà", ha osservato Gualtieri. (segue) (Rer)