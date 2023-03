Roma: giornata di incontri europei per Gualtieri, dai rifiuti alle scuole arrivano nuovi cantieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Infine Gualtieri ha dato il via alla diciannovesima edizione del Foro di dialogo Italia-Spagna che quest'anno è ospitato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e della sua omologa spagnola, Margarita Robles, Gualtieri ha rivolto il benvenuto a tutti gli intervenuti. "Sono convinto che questi lavori saranno molto proficui e fruttuosi, la cooperazione tra Italia e Spagna è strategica e fondamentale sul piano economico ma è anche molto di più, un'amicizia fondata su un profondo senso di vicinanza e fratellanza di due popoli con legami molto antichi che ci uniscono", ha affermato il sindaco. Gualtieri, infine, ha auspicato il sostegno della Spagna nella competizione per Expo 2030. "Per quanto riguarda Roma c'è anche l'obiettivo di Expo 2030, su cui speriamo di avere anche il sostegno della Spagna", ha concluso. (Rer)