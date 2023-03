Russia: l'inchiesta “Vulkan files” svela le armi segrete di Mosca per la guerra cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è da anni ritenuta responsabile di attacchi informatici contro altri Stati, che ha ripetutamente negato. Ora, l'inchiesta “Vulkan Files”, condotta da “Der Spiegel”, “Zdf”, “Sueddeutsche Zeitung” e altri mezzi di informazione internazionali mostra come una società di software di Mosca, la Vulkan, stia sviluppando armi digitali per le agenzie di intelligence russe. Il materiale su cui si è basata la ricerca proviene da un anonimo informatore e dimostra come la Russia possa effettuare attacchi cibernetici su scala globale. Come riferisce “Zdf”, secondo “documenti interni”, la Vulkan lavora anche per l'intero apparato dell'intelligence russa: il servizio segreto interno Fsb, quello estero Svr e quello militare Gru. Dal materiale acquisito dai media autori dell'inchiesta emergono gli obiettivi di un software sviluppato da Vulkan: “disattivazione dei sistemi di controllo del trasporto ferroviario, aereo e marittimo”, “azioni di disturbo contro le aziende dell'energia e le infrastrutture critiche”, “identificazione delle vulnerabilità delle infrastrutture critiche per attaccarle”. (segue) (Geb)