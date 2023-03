Russia: l'inchiesta “Vulkan files” svela le armi segrete di Mosca per la guerra cibernetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come osserva Marina Krotofil, della Rete europea per la sicurezza informatica, questi attacchi cibernetici “certamente violano la Convenzione di Ginevra”, perché diretti “contro infrastrutture civili”. Oltre a questo software per la guerra informatica, Vulkan ha prodotto lo Skan-W, programma per la scansione del web alla ricerca di vulnerabilità che possono essere utilizzate per penetrare in altri server, causando danni. Servizi segreti occidentali che hanno visionato i “Vulkan Files” valutano i documenti “autentici e preoccupanti”. Per un'agenzia di intelligence, aziende come Vulkan “consentono al Gru di condurre le sue operazioni informatiche” e programmi come Skan-W sono “decisamente destinati a scopi offensivi”. La minaccia cresce se si considera che la Vulkan è attiva da diversi anni. Google ha, infatti, confermato che un indirizzo e-mail intestato alla società di Mosca era già stato identificato nel 2012, in relazione al malware del gruppo di pirati informatici Cozy Bear. Ritenuti responsabile di numerosi attacchi in Europa e negli Stati Uniti, questi hacker sarebbero in realtà un reparto dello Svr. (segue) (Geb)