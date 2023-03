Russia: l'inchiesta “Vulkan files” svela le armi segrete di Mosca per la guerra cibernetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inchiesta giornalistica emerge poi come la Vulkan potrebbe avere contribuito a un'ulteriore obiettivo della Russia nella guerra cibernetica: il controllo di Internet nei territori che occupa per determinare i contenuti da mostrare agli utenti. L'azienda ha, infatti, sviluppato il software Amesit che permette di bloccare l'accesso ai canali indesiderati e reindirizzare le richieste degli utenti alle “risorse Internet desiderate nei territori designati”. Per l'esperto di intelligence Andrej Soldierov, l'obiettivo è “il controllo completo sulle informazioni nell'area” in cui la Russia “cerca di penetrare”. Al riguardo, Soldierov spiega: “Si entra in un'area, si assume il controllo delle comunicazioni e poi lo si usa per diffondere disinformazione, manipolare i social media e sopprimere le informazioni”. Allo sviluppo di Amesit starebbero collaborando istituti di ricerca statali di Rostov sul Don, Kursk e Serpukhov, nonché i servizi segreti della Russia. In tutto il Paese, vi sarebbe dunque “una rete per la guerra informatica che il Cremlino sta espandendo da anni”. Secondo una e-mail interna datata 22 novembre 2019, Amesit sarebbe già operativo presso l'Accademia militare dello Stato maggiore russo. Tuttavia, non è noto se il software venga utilizzato anche in operazioni legate alla guerra in Ucraina. (segue) (Geb)