Russia: l'inchiesta “Vulkan files” svela le armi segrete di Mosca per la guerra cibernetica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I “Vulkan files” permettono di collegare l'azienda all'Unità 74455 del Gru, nota come “Sandworm”. In particolare, il materiale trapelato suggerisce che il reparto sia un partner contrattuale di Vulkan. Secondo Krotofil, le parti potrebbero aver condiviso informazioni su potenziali bersagli attraverso un database. “Sandworm” è ritenuto responsabile di numerosi attacchi informatici su scala globale, tra cui quello che nel giugno 2017 ha colpito anche il gruppo per logistica statunitense Fedex, con danni per circa 370 milioni di euro. Interpellato sui “Vulkan files”, il presidente del Comitato di controllo del Bundestag sui servizi segreti tedeschi, Konstantin von Notz dei Verdi, ha dichiarato che l'inchiesta rende evidente “l'esistenza di un pericolo reale dal cyberspazio per le infrastrutture critiche in Germania”. (Geb)