Auto: Cambini a 'Nova', se tempi stop motori termici confermati, necessario intervento pubblico

- Se i tempi per lo stop ai motori termici dovessero essere confermati, sarà necessario un intervento esterno: qualche forma di intervento pubblico che possa ridurre quantomeno l’onere da parte delle imprese, sopratutto nel momento in cui bisognerà fare una completa riconversione industriale. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' Carlo Cambini, professore ordinario di Economia industriale del Politecnico di Torino ed ex consulente di governo durante la presidenza di Mario Draghi, commentando le decisioni dell'Unione Europea in ambito automotive con lo stop ai motori termici entro il 2035. "Chiaramente è una decisione che capisco. L’ottica è accelerare la transizione ecologica e ridurre l’uso di petrolio, per ridurre le immissioni inquinanti complessive. Il tema però è che probabilmente i tempi possono essere eccessivamente stretti in un paese come il nostro, dove l’automotive è uno dei settori trainanti principali. La mia perplessità è che noi nel 2023 abbiamo preso una decisione nella quale la tecnologia è stata definita oggi per quella che sarà nel 2035, mentre è possibile che ci siano cambiamenti e nuove possibili soluzioni. Ad esempio i carburanti di origine vegetale che potrebbero essere comparabili - ha continuato Cambini -. (segue) (Rpi)