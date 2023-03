Auto: Cambini a 'Nova', se tempi stop motori termici confermati, necessario intervento pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione così è molto forte soprattutto per il nostro paese. Noi qui a Torino abbiamo un settore dell’automotive che si basa sui motori tradizionali e che quindi devono essere necessariamente riconvertiti. La situazione è sicuramente complicata, ma non catastrofica. Sarà necessario rivedere i piani industriali di queste aziende. E’ un tema complicato, perché oggi si fa presto a parlare di interventi dello Stato e uso delle risorse pubbliche. Ma il bilancio già di per sé è complicato per conto suo. O l’Italia riesce a crescere molto, e quindi a quel punto a usare i fondi anche per questo fine, altrimenti la coperta sarà corta e quindi diventerà complicata ogni forma di intervento pubblico", ha concluso Cambini. (Rpi)