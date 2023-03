Usa: Maryland, nel 2024 referendum per includere diritto all’aborto nella Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Maryland parteciperanno ad un referendum per includere il diritto all’aborto nella Costituzione dello Stato, il prossimo anno. L’annuncio dell’Assemblea generale è arrivato nel quadro dei provvedimenti che gli Stati democratici stanno portando avanti dopo che la Corte suprema ha abolito la scorsa estate il diritto all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973. I democratici che hanno spinto per l’organizzazione del referendum, inoltre, hanno approvato in via preliminare due provvedimenti separati: uno per proteggere pazienti e dottori dalla criminalizzazione dell’aborto imposta da altri Stati; e un altro per non includere le interruzioni volontarie della gravidanza nelle cartelle cliniche e nei registri delle strutture preposte a tale pratica. I due testi sono stati approvati da entrambe le camere dell’assemblea, e il governatore democratico Wes Moore ha già confermato di essere intenzionato a firmarli, per trasformare il Maryland in un “luogo sicuro per chi ha bisogno di un aborto”. (Was)