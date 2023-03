Tlc: sindacati, Wind Tre conferma scorporo rete, contrari a spezzatino azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wind Tre "ha confermato la volontà di creare una NetCo, che si occuperà della rete, nella quale verrà trasferita tutta l’infrastruttura attiva di rete oltre alle relazioni contrattuali con le terze parti, i servizi di connettività wholesale, sia verso Wind Tre che verso altri operatori, e tutto il personale di Network unitamente alle funzioni di supporto compresa la parte It oss". Lo comunicano i sindacati, dando notizia di un incontro, che si è tenuto ieri, tra le segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, unitamente al coordinamento delle Rsu, e l’azienda Wind Tre sul futuro della rete della compagnia e all'ipotesi di un suo possibile scorporo. "La nuova società gestirà tutto il business wholesale - riferisce la nota delle organizzazioni sindacali - e, dal punto di vista societario, le quote di proprietà saranno ripartite in due parti: il 40 per cento resterà in capo a Ck Hutchinson mentre il restante 60 per cento sarà in capo al fondo svedese Eqt che subentrerà quale partner finanziario. La NetCo sarà un’azienda autonoma con i suoi dipartimenti Finance, Hr, Legal & Regulatory, Business Development, Service Management e Technology", riferisce la nota. In capo a Wind Tre, "la “Op.Co”, prosegue la nota, "resteranno invece tutte le licenze, le funzioni Marketing & Sales e la parte It Bss, per un totale di circa 4.000 dipendenti". Come organizzazioni sindacali, "pur apprezzando la trasparenza aziendale di iniziare la discussione prima della sottoscrizione definitiva dei contratti, e quindi in anticipo rispetto alle tempistiche di legge, abbiamo espresso la nostra totale contrarietà ad ogni progetto che preveda lo spezzatino aziendale e che superi il modello integrato".(Rin)