Algeria-Iran: i ministri degli Esteri concordi su necessità di dare nuovo slancio alla cooperazione

- I ministri degli Esteri dell’Algeria e dell’Iran, rispettivamente Ahmed Attaf e Hussein Amirabdollahian, si sono detti concordi sulla necessità di dare nuovo slancio ai meccanismi di cooperazione tra i propri Paesi nell’ambito dei preparativi dei prossimi incontri bilaterali. È quanto emerso da un colloquio telefonico tenuto oggi dai due ministri, durante il quale Amirabdollahian si è congratulato con Attaf per la sua recente nomina a capo della diplomazia algerina. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero degli Esteri algerino, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Algeri e Teheran e delle prospettive di rafforzamento. I due ministri hanno anche rivolto l’attenzione a questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. A tal proposito, è stata ribadita la solidarietà al popolo palestinese e il sostegno alla creazione di uno Stato indipendente con capitale Gerusalemme. Confermato, inoltre, l’impegno di Algeri e Teheran al rispetto dei principi e degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e del Movimento dei Paesi non allineati.(Ala)