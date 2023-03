Difesa: Turchia, l'aereo da combattimento senza pilota Kizilelma ha superato il terzo test di volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo da combattimento turco senza pilota Kizilelma ha completato con successo il test di identificazione del sistema di altitudine media, raggiungendo la quota di 20 mila piedi (6.096 metri). Si tratta del terzo test condotto sull'aereo prodotto dall'azienda turca di difesa Baykar, che si è alzato in volo presso il centro Akinci di Corlu, a circa 130 chilometri da Istanbul. La notizia è stata annunciata su Twitter dal presidente di Baykar, Selcuk Bayraktar, genero del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Bayraktar ha spiegato che nel corso dei prossimi mesi saranno effettuati ulteriori test e che la produzione in serie degli aerei è stata pianificata per l'inizio del 2024. Kizilelma è il primo aereo da combattimento senza pilota prodotto dalla Turchia e il progetto di costruzione è stato avviato nel 2021 dall'azienda Baykar, nota per la produzione dei droni Bayraktar TB2. Negli scorsi giorni, inoltre, l'azienda aveva annunciato l'esposizione del nuovo drone Bayraktar TB3 Siha alla più grande fiera di aviazione e tecnologia della Turchia che si terrà dal 27 aprile al primo maggio presso l'aeroporto di Ataturk di Istanbul. Il Bayraktar TB3, le cui immagini sono state diffuse durante una visita del presidente Erdogan al centro di produzione Ozdemir Bayraktar National Technology Center lo scorso 26 marzo, inizierà quest'anno i test di volo.(Res)