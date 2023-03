Codice appalti: Lupi, sburocratizzare non vuol dire fare favori a parenti e amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Semplificazione e sburocratizzazione sono l'unica strada per combattere la corruzione, e l'opposizione dovrebbe saperlo bene. Il nuovo Codice degli appalti prevede esattamente questo. Vogliamo ricordare a chi fa polemiche pretestuose che questo codice è lo stesso voluto anche dal governo Draghi, e che è stato scritto con la consulenza del Consiglio di Stato. Una parola per il presidente dell'Autorità anticorruzione, Giuseppe Busia, per il quale liberare i Comuni, specie quelli più piccoli, dalle pastoie della burocrazia farebbe valere soprattutto parentele e amicizie: i nostri sindaci, tanti primi cittadini dei piccoli comuni, non appaltano i lavori nel territorio che amministrano a fratelli o amici, sono servitori dello Stato che mettono molto del loro tempo al servizio della comunità. Non meritano questi sospetti". Lo afferma, in una nota, il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)