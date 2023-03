Ucraina: Usa, sanzioni contro cittadino slovacco per forniture di armi nordcoreane alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di una persona coinvolta negli accordi tra Russia e Corea del Nord per la fornitura di armi. Lo riferisce una nota. “La Federazione Russa ha già perso più di novemila tra sistemi d’arma, mezzi e attrezzature militare dall’inizio della guerra in Ucraina, e grazie alle sanzioni imposte dalla comunità internazionale sta disperatamente cercando di ripristinare i suoi inventari, rivolgendosi a Paesi come l’Iran o la Corea del Nord: gli Stati Uniti rimangono impegnati a fare il necessario per deteriorare le capacità tecnico-militari della Russia”, ha commentato la segretaria al Tesoro, Janet Yellen. Le sanzioni hanno colpito Ashot Mkrtychev, cittadino della Slovacchia che ha collaborato con funzionari nordcoreani per fornire sistemi d’arma e munizioni alla Russia. (Was)