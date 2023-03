Terrorismo: Foti e De Corato, da Fd’I assistenza legale a familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla Camera, insieme al Capogruppo Tommaso Foti, che è stato il primo firmatario, “con orgoglio abbiamo depositato una mozione, che mi vede secondo firmatario, per fornire tutta la necessaria e dovuta assistenza legale ai parenti delle vittime barbaramente uccise dai terroristi che, de facto, risultano impuniti per colpa della Giustizia Francese. In questo modo, le stesse, potranno farsi valere davanti alla Corte di Strasburgo, per rivendicare le loro ragioni che non sono solo personali, ma anche di interesse pubblico, giacché è d'interesse pubblico che i criminali protetti dalla Giustizia Francese scontino la loro pena. Lo affermano in una nota il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti e il deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, annunciando la mozione depositata oggi alla Camera per l'assistenza legale alle famiglie delle vittime del terrorismo. (Com)