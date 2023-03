Lazio: Tripodi (Lega), giovani, precari e lavoratori saranno al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento "di profonda crisi dal punto di vista economico, umano e valoriale, la presidenza della commissione ha una grande responsabilità. I giovani, i precari e i lavoratori saranno al centro della nostra azione, in cui non mancheranno mai il dialogo e l'ascolto". Lo afferma Angelo Tripodi, consigliere della Lega, neo eletto presidente della commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione e diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio, che aggiunge: "Un augurio di buon lavoro ai vicepresidenti della commissione Maria Chiara Iannarelli e Alessandra Zeppieri insieme ai membri della commissione". (Com)