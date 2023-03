Trasporti: Tservice sceglie di viaggiare a biometano grazie a 10 Iveco S-Way Lng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco consegna 10 Iveco S-Way Lng a Tservice Spa, azienda che si occupa di trasporto e logistica. La cerimonia di consegna – riferisce una nota – si è svolta all’interporto di Nola presso la sede del cliente alla presenza di Giuseppe Terracciano, Amministratore unico Tservice, Michele Valiante, Amministratore delegato Socom Nuova e Carmine Ceglia, responsabile Vendite Key Account Socom Nuova. I dieci Iveco S-Way Lng, modello AS440S46T/P Lng, sono dotati di due serbatoi Lng e dei pacchetti Living Comfort Plus, con due lettini, riscaldatore indipendente cabina, frigorifero estraibile, luci addizionali, Premium Style, Full Led, Aero Plus, cerchi in lega e sistema Adr. Gli Iveco S-Way Lng potranno essere alimentati a biometano per una riduzione di emissioni che arriva fino al 121 per cento e verranno destinati ai collegamenti tra gli Hub presenti su territorio nazionale e internazionale. Gli autisti di Tservice avranno l’occasione di prendere parte al corso di formazione Iveco Ecosmart specifico sui veicoli acquistati, che consentirà un contributo importante per il miglioramento del consumo di carburante. Il corso sarà dedicato all’approfondimento di tutte le funzionalità del veicolo ad alimentazione a biometano per garantire a ogni autista la migliore modalità di guida dell’Iveco S-Way Lng. Nel corso della cerimonia, Giuseppe Terracciano, Amministratore unico Tservice, ha dichiarato: “Tservice è impegnata nel conseguimento dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030 ‘Climate Action’, che ha nel rinnovamento del parco mezzi un cardine fondamentale. Iveco da anni offre al mercato del trasporto pesante mezzi che consentono di ridurre la tara aumentando il carico utile, con notevoli vantaggi in termini di diminuzione delle emissioni. È stato quindi naturale per noi rivolgerci al leader di mercato come Iveco per imprimere una svolta ancora più decisa verso la sostenibilità. Abbiamo acquistato Iveco anche grazie al supporto professionale ricevuto dal dealer Socom Nuova con il quale abbiamo uno stretto rapporto di collaborazione da molteplici anni”. (Com)