Difesa: delegazione della Polizia militare brasiliana in visita in Italia

- Una delegazione di 41 ufficiali della Polizia militare dello Stato di Tocantis (Brasile) guidata dal comandante generale, è stata ospitata nei giorni scorsi presso alcune strutture del dipartimento della Pubblica sicurezza nonché presso i comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L'evento, riferisce un comunicato della Polizia di Stato, è stato organizzato dal Servizio relazioni internazionali dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia in stretta sinergia con le competenti direzioni centrali del dipartimento della Pubblica sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. (segue) (Com)