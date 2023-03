Brasile: Banca centrale stima crescita pil 2023 all'1,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari all'1,2 per cento. È quanto stima la Banca centrale (Bc) nella relazione trimestrale sull'inflazione presentata oggi, 30 marzo. Il dato, elaborato analizzando l'andamento delle performance dei settori produttivi è dello 0,2 per cento superiore rispetto a quanto ipotizzato in occasione della pubblicazione precedente, a dicembre del 2022. "La revisione moderata riflette – secondo la Bc – i più ottimistici e sorprendenti dati relative alla performance del settore dei servizi nel quarto trimestre del 2022, e dalle migliorate previsioni relative alle attività dell'industria estrattiva, oltre che gli indicatori dei primi due mesi del 2023", si legge in una nota. (segue) (Brb)