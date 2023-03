Brasile: Banca centrale stima crescita pil 2023 all'1,2 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Bc il 27 marzo, il Paese dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari allo 0,90 per cento del Pil. Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 17 marzo dal ministero delle finanze il governo stima che Brasile dovrebbe crescere dell'1,6 per cento nel 2023. Il ministero ha rivisto al ribasso la precedente proiezione del 2,1 per cento pubblicata a dicembre 2022. (segue) (Brb)