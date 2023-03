Brasile: Banca centrale stima crescita pil 2023 all'1,2 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Fondo monetario internazionale (Fmi) il Brasile chiuderà il 2023 con una crescita dell'1,2 per cento. I dati del "World economic outlook", pubblicati il 31 gennaio, correggono al rialzo dello 0,2 per cento la previsione fatta a ottobre 2022 per l'anno in corso. Secondo le stime del rapporto sulle prospettive economiche globali presentate il 10 gennaio dalla Banca mondiale (Bm) l'economia del Brasile registrerà una crescita dello 0,8 per cento nel 2023. (segue) (Brb)