Tunisia: ambasciatore Usa, Washington sostiene l’accordo con l’Fmi (2)

- L'ambasciatore Usa ha sottolineato che la posizione statunitense sulla situazione politica in Tunisia “è coerente e chiara da anni”, ed è a favore di una “democrazia sana” con “autorità indipendenti, un'autorità esecutiva in grado di attuare ciò che il governo ritiene opportuno, un’assemblea legislativa e un potere giudiziario indipendente” che svolgano entrambi un “ruolo equilibratore”. Hood ha poi invitato a non dimenticare “la quarta autorità”, ovvero la stampa. Dopo la rivoluzione del 2011, “la Tunisia ha beneficiato dell'esistenza di una stampa libera: questo è ciò che sosteniamo e la nostra posizione non cambierà”, ha aggiunto il diplomatico statunitense. In merito alla lettera che alcuni membri del Congresso Usa hanno inviato al Segretario di Stato, Anthony Blinken, per esprimere preoccupazione per quanto sta accadendo in Tunisia, Hood ha detto che i deputati hanno diritto di esprimere le proprie opinioni. "Non c'è alcun legame tra la preoccupazione per il lato politico e il nostro sostegno al lato economico: sosterremo il programma di riforma economica indipendentemente dalla politica". (Tut)