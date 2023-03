Italia-Spagna: al via a Roma il 19esimo foro di dialogo, Gualtieri "popoli fratelli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto poco fa nella Sala della Protomoteca del Campidoglio il 19esimo Foro di dialogo Italia-Spagna. A dare il via ai lavori è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "È un piacere che questo 19esimo forum si svolga in Campidoglio, siamo onorati ed è un segno di come questo appuntamento sia inserito all'interno di una cornice multilaterale europea di cui questo luogo è un simbolo, visto che siamo a pochi metri da dove avvenne la firma dei Trattati di Roma nel 1957 - ha detto Gualtieri -. Sono convinto che questi lavori saranno molto proficui e fruttuosi, la cooperazione tra Italia e Spagna è strategica e fondamentale sul piano economico ma è anche molto di più, un'amicizia fondata su un profondo senso di vicinanza e fratellanza di due popoli con legami molto antichi che ci uniscono. Insieme condividiamo anche gli obiettivi principali e le sfide che abbiamo davanti a noi all'interno di un'Unione europea sempre più unita e democratica, come il forte e convinto sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa e l'attenzione essenziale verso il Mediterraneo che ci porti da un buon vicinato a un vero e proprio partenariato del Sud". (segue) (Rer)