Repubblica Ceca: Senato approva invio polizia militare in Ucraina per inchiesta su crimini di guerra

- Il Senato della Repubblica Ceca ha approvato l’invio di 15 agenti della polizia militare in Ucraina perché si uniscano a una squadra investigativa internazionale sui crimini di guerra nel Paese per conto della Corte penale internazionale (Cpi). Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. La missione ammette anche il loro dispiegamento a L’Aja, dove ha sede la Cpi. L’invio dei 15 agenti attende ora il via libera della Camera dei deputati di Praga, che dovrebbe esprimersi la prossima settimana. (Vap)