Lavoro: ministero, su sicurezza in edilizia controlli a tappeto in tutta Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli accertamenti risultano: 433 aziende irregolari; 349 posizioni lavorative irregolari; 116 lavoratori cosiddetti "in nero", tra cui 29 lavoratori extra-Ue, tra i quali 17 senza permesso di soggiorno; 568 prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza; 166 sospensioni dell'attività d'impresa 289 persone deferite alla autorità giudiziaria in stato libertà per violazioni al d. Lgs. n. 81/08. In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state contestate violazioni riconducibili principalmente al rischio di caduta dall'alto, irregolarità dei ponteggi, rischio elettrico, all'omessa fornitura e utilizzo dei Dpi (dispositivi di protezione individuale), alla organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri oltre che alla mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto. Numerose le omissioni riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la formazione e informazione dei lavoratori, la redazione del Dvr (documento valutazione rischi), del Pos (piano operativo di sicurezza) e del Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi). (segue) (Rin)