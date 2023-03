Lavoro: ministero, su sicurezza in edilizia controlli a tappeto in tutta Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività ispettiva ha evidenziato una rilevante la presenza di lavoratori a nero nei cantieri edili (116), con residuali ipotesi di indebita percezione del reddito di cittadinanza; accertate, altresì, casi di somministrazione illecita e distacchi non genuini, utilizzo di prestazioni lavorative da parte di pseudo artigiani, violazione in materia di orario di lavoro, omessa registrazione di ore di lavoro e omissione contributiva e mancata iscrizione alla Cassa Edile (94 aziende non iscritte). L'importo delle sanzioni amministrative e ammende già comminate è pari a euro 3.038.828. L'operazione in linea di continuità con analoga iniziativa dello scorso anno ha voluto mantenere alto il livello di attenzione sul significativo problema del rischio di infortuni dei lavoratori nei cantieri edili. Nei prossimi giorni si procederà a rendere noti, tramite pubblicazione sul sito dell'Ispettorato (www.ispettorato.gov.it), gli aggiornamenti dei primi risultati sopra riportati. (Rin)