Argentina-Italia: aperte candidature per il Master in studi e gestione della collettività italiana

- L’ambasciata d’Italia in Argentina e le nove rappresentanze consolari italiane nel Paese supportano la “Diplomatura in studi e gestione delle istituzioni della collettività italiana in Argentina” coordinata dal Centro italo-argentino di studi avanzati (Ciaae – Centro Ítalo Argentino de Altos Estudios) dell’Università di Buenos Aires. Il Master, riferisce un comunicato della Farnesina, si rivolge principalmente a giovani italiani e italo-argentini con età fino a 35 anni interessati alle diverse istituzioni della comunità italiana in Argentina incentivando la creazione di progetti innovativi. (segue) (Com)