Argentina-Italia: aperte candidature per il Master in studi e gestione della collettività italiana (2)

- La “Diplomatura” si realizzerà in modalità ibrida attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Facoltà di Scienze Economiche dell’Università di Buenos Aires e avrà una durata complessiva di sette mesi, da aprile a novembre 2023. Termine massimo per avanzare le candidature è il prossimo 12 aprile, per un numero massimo di 80 studenti. La procedura di selezione terrà conto di età, parità di genere, distribuzione geografica, cittadinanza, conoscenza della lingua italiana, partecipazione all’interno della comunità e motivazioni personali di ciascun candidato. (Com)