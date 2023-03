Germania: direttore intelligence Haldenwang, la democrazia è molto stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia in Germania è “molto stabile”, nonostante le diverse sfide a cui deve fare fronte. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il funzionario ha evidenziato che la Germania “uno dei Paesi più sicuri e democratici del mondo”. Oggi,ha proseguito Haldenwang, la Germania è “a miglia di distanza” da una situazione come quella della Repubblica di Weimar. La differenza principale è che “la stragrande maggioranza” della popolazione “si sente democratica”. Per il direttore del Bfv, ciò pone il Paese in una situazione molto privilegiata, anche rispetto ad altri Stati europei. Allo stesso tempo, Haldenwang ha avvertito che le minacce alla democrazia stanno aumentando anche in Germania. Per il direttore del Bfv, “è un valore da difendere” e, a tal fine, “a volte deve alzare la voce anche la maggioranza silenziosa”. Intanto, il funzionario ha messo in guardia da una pericolosa tendenza in cui si offuscano i confini tra il centro della società e i partiti estremisti, sia di destra sia di sinistra, mentre si segnalano gruppi che non possono essere assegnati a nessuna di queste due categorie. Tali movimenti contestano la legittimità del Bundestag e respingono la Costituzione: pertanto, devono essere oggetto di osservazione. Per cogliere questo fenomeno, il Bfv ha introdotto la categoria “Delegittimazione dello Stato rilevante ai fini della protezione della Costituzione”. (Geb)