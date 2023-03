© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Lazio, Laura Corrotti di Fratelli d'Italia, è stata eletta presidente della commissione Urbanistica, politiche abitative e Rifiuti. "Un incarico che mi riempie di orgoglio e che svolgerò al massimo delle mie capacità - spiega Corrotti in una nota -. Semplificazione, legalità e trasparenza: non si potrà prescindere da queste parole chiave nel nuovo corso della X Commissione". (Com)