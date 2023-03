Superbonus: al via dichiarazioni voto su fiducia a decreto in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell’Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti. Alle 18 è in programma la prima chiama per appello nominale. Spazio, lunedì 3 aprile, all’esame degli ordini del giorno, mentre le dichiarazioni di voto ed il voto finale si svolgeranno nella mattinata di martedì 4 aprile. Il provvedimento, che deve poi passare al Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 17 aprile.(Rin)