Cinema: Cinecittà approva bilancio, risultati superiori a previsioni e ricavi industriali raddoppiati (3)

"Il bilancio di Cinecittà è una buona notizia per il sistema industriale audiovisivo del nostro Paese, si conferma la competitività dell'Italia in un mercato globale. Il valore del marchio Cinecittà è la nostra capacità di attrarre e costruire sempre più produzioni importanti di grandi dimensioni - dichiara l'ad Nicola Maccanico - Siamo in utile con un anno in anticipo e abbiamo più che raddoppiato i ricavi. Avere un'infrastruttura come Cinecittà è un'opportunità per il ruolo dell'industria audiovisiva italiana, è un volano di crescita per l'industria audiovisiva italiana L'enorme crescita dei ricavi e la capacità di raggiungere un risultato positivo un anno in anticipo rispetto al piano industriale conferma la validità degli investimenti previsti per lo sviluppo di Cinecittà che non incidono su questo risultato ma aiuteranno Cinecittà ad essere ancora più competitiva ed attrattiva nel mercato globale delle produzioni. Per quanto riguarda il Pnrr stiamo rispettando gli obiettivi previsti, abbiamo rispettato il target nazionale del dicembre 2022 pubblicando le nove gare sul sito di Cinecittà e stiamo rispettando obiettivi per il target europeo del giugno 2023 entro cui dovremo assegnare le gare degli stessi teatri".