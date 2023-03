Cinema: Cinecittà approva bilancio, risultati superiori a previsioni e ricavi industriali raddoppiati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I costi sono assolutamente sotto controllo, abbiamo firmato la convenzione con la Direzione generale cinema con un piano esecutivo che stiamo rispettando. Per quanto riguarda il terreno di Torre Spaccata abbiamo un rapporto costante con Cdp e ci aspettiamo passi in avanti entro la fine del primo semestre 2023. Quindi, all'interno di una gestione inevitabilmente complessa, il percorso di Cinecittà anche sul Pnrr è sotto controllo. Dal punto di vista dell’adeguamento tecnologico, Cinecittà sta facendo enormi passi in avanti: lo smart stage di 350 metri quadrati di ampiezza è funzionante, è stato utilizzato con successo già dalla metà dello scorso anno con Without Blood di Angelina Jolie ed è in piena produzione attualmente per prodotti italiani e internazionali. È uno strumento di realtà virtuale all'avanguardia che rende Cinecittà ancora più competitiva e flessibile per ogni tipo di produzioni", conclude Maccanico. (Com)