Ucraina: Zelensky incontra direttore generale di Rheinmetall Papperger

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto oggi un incontro con la delegazione dell'azienda della difesa tedesca Rheinmetall, guidata dal suo amministratore delegato, Armin Papperger. Lo ha riferito lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram. Nel corso dell'incontro svoltosi a Kiev le parti hanno discusso in dettaglio lo stato attuale della cooperazione bilaterale e le prospettive del suo sviluppo. "È necessario approfondire ulteriormente la partnership al fine di soddisfare sia i bisogni urgenti delle forze di difesa dell'Ucraina sia per rafforzare significativamente le capacità di difesa del nostro Paese in futuro", ha aggiunto Zelensky. "Sono grato alla principale compagnia della difesa tedesca, così come a tutto il popolo tedesco per la loro assistenza e il sostegno all'Ucraina", ha aggiunto il capo dello Stato. (Kiu)