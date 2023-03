Usa: Yellen su crisi delle banche, siamo in presenza di una eccessiva deregolamentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi potrebbero essere costrette a rafforzare la regolamentazione per le attività delle banche, dopo la crisi innescata dal recente fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank. In un discorso preparato in vista del suo intervento di stasera ad un evento organizzato per commemorare Paul Volcker, ex governatore della Federal Reserve, la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, afferma che la crisi che sta interessando il settore bancario indica che il lavoro del governo per rafforzare il sistema finanziario statunitense non è ancora stato completato. “Dobbiamo finire il lavoro che abbiamo iniziato: portare a termine le riforme avviate dopo la crisi del 2008, valutare la possibilità di essere in presenza di una eccessiva deregolamentazione e colmare le falle dell’attuale assetto regolamentare”, si legge nel discorso, visionato dal “Wall Street Journal”. (Was)