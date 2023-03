Appalti: De Priamo, recepita proposta Fd'I su tutela prodotti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Con grande soddisfazione rileviamo che il governo nell'approvazione definitiva del Codice dei contratti pubblici ha recepito la proposta di Fratelli d'Italia, formulata nel contesto del parere espresso dalla commissione VIII del Senato, di tutelare di fatto i prodotti nazionali e l'industria manifatturiera italiana rispetto alla eventuale concorrenza sleale di Paesi terzi. Attraverso la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 170, appunto, si introduce nel meccanismo dell'offerta economicamente vantaggiosa la valutazione della percentuale di prodotti da Paesi terzi. In questo modo si garantisce una tutela della qualità dei servizi ed allo stesso tempo si evita che le gare favoriscano produzioni di paesi non rispettosi dei diritti dei lavoratori e dei consumatori". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. (Com)