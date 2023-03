Italia-Spagna: Crosetto, visione e percezione comune, agiremo insieme per affrontare diversi problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visione e percezione che hanno Italia e Spagna può essere più vicina rispetto ad altri Paesi del Nord Europa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto alla cerimonia di apertura del Foro di dialogo Italia-Spagna in Campidoglio. L'avvio del 19mo Foro di dialogo Italia-Spagna, "è una giornata molto importante, iniziata già stamattina. Ho avuto un lunghissimo e importante confronto con Margarita Roblas oggi. L'Ucraina è solo uno dei problemi. Siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di agire insieme per affrontare diversi problemi", ha detto Crosetto, che oggi ha incontrato l'omologa spagnola a Roma. "I problemi si risolvono progettando atti concreti, abbiamo parlato del fronte est ma soprattutto del fronte sud, non esiste un ruolo dell'Europa senza guardare all'Africa", ha aggiunto. (segue) (Rer)