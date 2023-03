Russia: ministero Esteri, continuiamo a rilasciare visti per giornalisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giornalisti stranieri non avranno problemi a ricevere i visti russi nonostante l'arresto odierno del corrispondente del quotidiano statunitense "The Wall Street Journal". E' quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In precedenza, il tribunale di Mosca ha stabilito un periodo di reclusione di due mesi per il giornalista statunitense Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio. "I visti vengono rilasciati come al solito. Non abbiamo restrizioni, né per i cittadini statunitensi, né per i cittadini di altri Paesi. Non ci saranno problemi per i giornalisti di sicuro", ha detto Zakharova nel corso di una conferenza stampa. (Rum)