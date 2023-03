Lavoro: Bellucci, crescita occupazione frutto di programma ambizioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell’occupazione "dimostra che l’esecutivo Meloni sta lavorando bene e nel senso giusto pur governando nel momento più difficile della storia repubblicana, ossia dopo una pandemia e con la guerra in Ucraina in atto. A febbraio 2023, come da dati Istat, rispetto al mese precedente il tasso di occupazione sale al 60,8 per cento, è questo perché prosegue il percorso di crescita occupazionale avviato in legge di Bilancio. Noi siamo alleati delle imprese e dei cittadini e questo è uno Stato che sta lavorando per ridurre il carico fiscale, per combattere l'evasione, tagliare gli adempimenti e la burocrazia". Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, con specifiche deleghe al Terzo settore. "Questi risultati sono frutto di un programma ambizioso. Abbiamo puntato sulla crescita e sulle politiche attive del lavoro per favorire concretamente il contrasto alla povertà e l'occupazione - aggiunge l'esponente dell'esecutivo in una nota -. Il crollo delle domande di reddito di cittadinanza, in seguito all'aumento dei controlli e alla stretta su questo strumento, confermano che la rotta è invertita. Questo governo sta cercando di costruire una riforma strutturale sostenibile in tema di povertà e di politiche attive che ponga fine al recente spreco di risorse anche attraverso la lotta serrata contro chi, indebitamente, ha beneficiato di questo strumento. Oggi si certifica l’efficacia di uno sguardo concentrato sulla ripartenza della nazione". (Com)